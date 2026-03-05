İstanbul'da inşaat çalışması sırasında ana su borusu patladı, sokaklar göle döndü
İstanbul'da bir inşaat çalışması sırasında ana su borusu patladı. Basınçla fışkıran su apartmanların yüksekliğine kadar ulaşırken sokak göle döndü. Ekiplerin müdahalesinin ardından suyun akışı durdurulurken, o anlar telefon kamerasına yansıdı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir inşaat alanındaki çalışma sırasında İSKİ’ye ait ana isale hattı patladı. Borudan fışkıran metrelerce yükseklikteki su, çevredeki apartmanların boyunu aşarken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.
ANA SU BORUSU PATLADI
İHA'daki habere göre olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında İSKİ’ye ait ana su borusu patladı.
SUYUN YÜKSEKLİĞİ BİNALARI AŞTI
Basıncın etkisiyle borudan fışkıran suların yüksekliği kısa sürede 5 katlı apartmanların boyuna ulaştı.
SOKAK GÖLE DÖNDÜ
Sokak adeta göle dönerken tazyikli su, çevredeki binaların balkon ve pencerelerine kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve itfaiye ekibi sevk edildi.
TRAFİĞE KAPATILDI
Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı trafiğe kapatırken, İSKİ görevlileri ana hattaki suyu kesmek için çalışma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Ekiplerin müdahalesinin ardından suyun akışı durdurulurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.