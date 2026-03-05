Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da inşaat çalışması sırasında ana su borusu patladı, sokaklar göle döndü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da inşaat çalışması sırasında ana su borusu patladı, sokaklar göle döndü

        İstanbul'da bir inşaat çalışması sırasında ana su borusu patladı. Basınçla fışkıran su apartmanların yüksekliğine kadar ulaşırken sokak göle döndü. Ekiplerin müdahalesinin ardından suyun akışı durdurulurken, o anlar telefon kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 10:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su borusu patladı, sokaklar göle döndü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir inşaat alanındaki çalışma sırasında İSKİ’ye ait ana isale hattı patladı. Borudan fışkıran metrelerce yükseklikteki su, çevredeki apartmanların boyunu aşarken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

        ANA SU BORUSU PATLADI

        İHA'daki habere göre olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında İSKİ’ye ait ana su borusu patladı.

        SUYUN YÜKSEKLİĞİ BİNALARI AŞTI

        Basıncın etkisiyle borudan fışkıran suların yüksekliği kısa sürede 5 katlı apartmanların boyuna ulaştı.

        SOKAK GÖLE DÖNDÜ

        Sokak adeta göle dönerken tazyikli su, çevredeki binaların balkon ve pencerelerine kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        TRAFİĞE KAPATILDI

        Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı trafiğe kapatırken, İSKİ görevlileri ana hattaki suyu kesmek için çalışma başlattı.

        O ANLAR KAMERADA

        Ekiplerin müdahalesinin ardından suyun akışı durdurulurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi

        İsrail ordusu, Lübnanın başkenti Beyruttaki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi.İsrailin Lübnana yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor. (AA)

        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor