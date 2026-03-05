İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir inşaat alanındaki çalışma sırasında İSKİ’ye ait ana isale hattı patladı. Borudan fışkıran metrelerce yükseklikteki su, çevredeki apartmanların boyunu aşarken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

ANA SU BORUSU PATLADI

İHA'daki habere göre olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında İSKİ’ye ait ana su borusu patladı.

SUYUN YÜKSEKLİĞİ BİNALARI AŞTI

Basıncın etkisiyle borudan fışkıran suların yüksekliği kısa sürede 5 katlı apartmanların boyuna ulaştı.

SOKAK GÖLE DÖNDÜ

Sokak adeta göle dönerken tazyikli su, çevredeki binaların balkon ve pencerelerine kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve itfaiye ekibi sevk edildi.

TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı trafiğe kapatırken, İSKİ görevlileri ana hattaki suyu kesmek için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Ekiplerin müdahalesinin ardından suyun akışı durdurulurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.