İstanbul'da, özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. Özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine duraklarda sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı.

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu. Özel halk otobüsleri bugün İstanbul'da kontak kapatırken, sabahın erken saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluşmaya başladı.

TAKSİ KULLANDILAR

Esenler Kazım Karabekir durağında Aksaray istikametine otobüs bekleyenler, özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine uzun süre durakta bekledi. Otobüslere binmekten umudunu kesenler ise taksi kullandı.

METROYA YÖNELDİLER

Uzunçayır'da da işe geç kalan vatandaşlar metro ve metrobüslere yöneldi. Duraklarda uzun kuyruklar oluştu. Durakta bekleyen Kamil Yurtseven, "Halk otobüsleri greve gitti. Bundan dolayı otobüs gelmiyor. Her gün Maltepe Fındıklı'ya gidiyorum buradan. Karşıdan geldim metrobüsle. Bekliyorum gelmedi. Sadece İETT otobüsleri geliyor. Bostancıya kadar mecbur metroyla gideceğim. Saat 06.10'da evden çıktım. Bu saatte normalde iş yerinde oluyordum" dedi.

İETT'DEN AÇIKLAMA Özel halk otobüslerinin kontak kapatması üzerine İETT Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşu İETT, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci toplu ulaşım filosunu işletmektedir. İstanbul'da İETT tarafından; 3 bin 766 adedi İETT'nin kendi filosu, 3 bin 20 adedi ise Özel Halk Otobüsü filosunda olmak üzere toplam 6 bin 786 araç ile bir günde 64 bin sefer yapılmakta, 1 milyon 400 bin km yol kat edilerek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da 2020 yılı Aralık ayında, İstanbul Büyükşehir Meclisi kararıyla Özel Halk Otobüsleri için, 'Özel Taşımacılık İşletim Sistemi' (ÖTİS) devreye girmiştir. Bu sistem ile; Özel Halk Otobüslerinin tüm işletme maliyetleri İBB tarafından karşılanmaya başlanmış, tüm Özel Halk Otobüsleri'nin teknolojik altyapısı İBB ve İETT tarafından yenilenmiş, yolcu başına değil, sefer ve kilometre başına garanti gelir modeli uygulanmaya başlanmış, araç yenilemeleri için de destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.