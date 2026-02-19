Canlı
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da polis ekiplerinden dron destekli "kaynak" denetimi: 37 sürücüye ceza | Son dakika haberleri

        İstanbul'da polis ekiplerinden dron destekli "kaynak" denetimi: 37 sürücüye ceza

        İstanbul'da ofset taralı alan ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Dron destekli uygulamada, D-100 Karayolu'ndan yan yola geçişlerde kural ihlali yaptığı belirlenen araçlar kontrol noktasında durduruldu. Ofset taralı alanı ihlal ederek şerit düzenini bozan 37 sürücüye, kişi başı 1.246 lira olmak üzere toplam 46 bin 102 lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:11 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:11
        "Kaynak" denetimi: 37 sürücüye ceza
        Zeytinburnu'nda ofset taralı alanı ihlal ederek trafikte "kaynak" yaptığı belirlenen sürücüler, dron destekli denetimle tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 37 sürücüye toplam 46 bin 102 lira ceza yazıldı.

        DRON DESTEKLİ DENETİM

        DHA'daki habere göre; İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ofset taralı alan ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Cevizlibağ mevkiinde yapılan uygulamada, D-100 Karayolu'ndan yan yola transit geçişlerde araç trafiğinin düzenlenmesi amacıyla oluşturulan ofset taralı alanın ihlal edildiği belirlendi.

        KONTROL NOKTASINDA DURDURULDU

        Dron ile havadan takip edilerek kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, ileride oluşturulan kontrol noktasında durduruldu.

        37 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

        Şerit düzenini bozarak ilerlediği ve kamuoyunda "kaynak" olarak tabir edilen manevrayı yaptığı belirlenen 37 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ofset taralı alan ihlalinden kişi başı bin 246 lira olmak üzere toplam 46 bin 102 lira idari para cezası uygulandı.

