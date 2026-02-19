İstanbul'da polis ekiplerinden dron destekli "kaynak" denetimi: 37 sürücüye ceza
İstanbul'da ofset taralı alan ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Dron destekli uygulamada, D-100 Karayolu'ndan yan yola geçişlerde kural ihlali yaptığı belirlenen araçlar kontrol noktasında durduruldu. Ofset taralı alanı ihlal ederek şerit düzenini bozan 37 sürücüye, kişi başı 1.246 lira olmak üzere toplam 46 bin 102 lira idari para cezası uygulandı
DRON DESTEKLİ DENETİM
DHA'daki habere göre; İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ofset taralı alan ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Cevizlibağ mevkiinde yapılan uygulamada, D-100 Karayolu'ndan yan yola transit geçişlerde araç trafiğinin düzenlenmesi amacıyla oluşturulan ofset taralı alanın ihlal edildiği belirlendi.
KONTROL NOKTASINDA DURDURULDU
Dron ile havadan takip edilerek kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, ileride oluşturulan kontrol noktasında durduruldu.
37 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
Şerit düzenini bozarak ilerlediği ve kamuoyunda "kaynak" olarak tabir edilen manevrayı yaptığı belirlenen 37 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ofset taralı alan ihlalinden kişi başı bin 246 lira olmak üzere toplam 46 bin 102 lira idari para cezası uygulandı.