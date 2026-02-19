İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

SICAKLIKLARIN düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı. Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Hadımköy yolunda kar zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü ve Başakşehir'de yüksek kesimlerde de etkili olan kar zaman zaman sulu kar şeklinde yağıyor. (DHA)