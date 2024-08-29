İstanbul’daki taksi düğümünün çözülmesi için bugün çok önemli bir adım geliyor.

Bu sabah 10.00’da toplanacak olan UKOME’de 2 bin 500 yeni taksinin onaylanması bekleniyor.

Biliyorsunuz geçtiğimiz 5 yıl içinde İBB defalarca 5 bin yeni taksi için UKOME’ye tasarı getirmişti fakat her defasında da bu reddedilmişti. Şimdi, İstanbul’daki taksi sayısının artırılması için uzlaşıya varıldı. Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız

SADECE APLİKASYONLA Bu sabah toplanacak UKOME’den de yeni 2 bin 500 taksi kararının çıkması büyük ihtimal. Başkan İmamoğlu'ndan flaş "taksi" açıklaması! İstanbul Taksiciler Odası da birkaç başlık hariç yeni 2 bin 500 taksiyi kabul etti. Peki İstanbul Taksiciler Odası neye itiraz ediyor?