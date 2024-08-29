İstanbul'da taksi bilmecesi! 2 bin 500 taksi kararı
İstanbul'da bugün yapılacak UKOME toplantısında 2 bin 500 yeni taksi kararının onaylanması bekleniyor. Yeni taksilerin sadece aplikasyonla hizmet vermesi görüşülecek. Esra Toptaş'ın haberi...
İstanbul’daki taksi düğümünün çözülmesi için bugün çok önemli bir adım geliyor.
Bu sabah 10.00’da toplanacak olan UKOME’de 2 bin 500 yeni taksinin onaylanması bekleniyor.
Biliyorsunuz geçtiğimiz 5 yıl içinde İBB defalarca 5 bin yeni taksi için UKOME’ye tasarı getirmişti fakat her defasında da bu reddedilmişti. Şimdi, İstanbul’daki taksi sayısının artırılması için uzlaşıya varıldı.
SADECE APLİKASYONLA
Bu sabah toplanacak UKOME’den de yeni 2 bin 500 taksi kararının çıkması büyük ihtimal.
İstanbul Taksiciler Odası da birkaç başlık hariç yeni 2 bin 500 taksiyi kabul etti.
Peki İstanbul Taksiciler Odası neye itiraz ediyor?
Bugün UKOME’ye gelecek tasarıda bu yeni taksilerin sadece aplikasyonla hizmet vermesi yer alıyor.
İstanbul Taksiciler Odası’nın buraya itirazı var fakat buna rağmen yeni taksi kararının bugün UKOME’den çıkması bekleniyor.