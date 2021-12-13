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İstanbul'da trafik kilit!

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağışında etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Saat 08.15 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

Son dakika: İstanbul'da trafik kilit!
İstanbul'da trafik kilit!
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HABERTURK.COM / DHA

D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 76 olarak ölçümlendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

İstanbul’un haftanın ilk iş ve okul gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

Öte yandan İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.15 itibariyle yüzde 76 olarak ölçümlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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