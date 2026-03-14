        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İstanbul'da yangın: 1 ölü, 5 yaralı | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yangın: 1 ölü, 5 yaralı!

        İstanbul Fatih'te, sabah saatlerinde 2 katlı bir binanın üst katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 08:14
        İstanbul'da yangın: 1 ölü, 5 yaralı!
        İstanbul'da yangın, saat 07.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak’ta meydana geldi.

        Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, 2'nci katı ve binanın çatısını komple sardı.

        BİNADA MAHSUR KALDILAR

        İHA'daki habere göre binada çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yoğun dumanı ve alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Yoğun duman oluşan binada ekipler yoğun çalışma başlattı.

        Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edilerek bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 5 YARALI

        Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

        Çıkan yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

