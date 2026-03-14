İstanbul'da yangın, saat 07.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak’ta meydana geldi.

Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, 2'nci katı ve binanın çatısını komple sardı.

BİNADA MAHSUR KALDILAR

İHA'daki habere göre binada çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yoğun dumanı ve alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yoğun duman oluşan binada ekipler yoğun çalışma başlattı.

Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edilerek bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 5 YARALI

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Çıkan yangın ile ilgili inceleme sürüyor.