Küçükçekmece Gölü kırmızıya büründü
İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nde suyun renginin kırmızıya dönmesi dikkat çekti. Göl ile denizin birleştiği noktadaki renk değişimi vatandaşlarda kirlilik endişesine yol açtı. Bölgedeki manzara dron ile havadan görüntülendi
Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:24 Güncelleme:
İHA'daki habere göre; son günlerde yurdun farklı noktalarındaki göl ve denizlerde suyun renk değiştirmesi gündem olurken benzer bir olay da İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nde yaşandı.
KİRLİLİK OLABİLECEĞİ GÜNDEMDE
Deniz ile gölün buluştuğu anlan da suyun rengi kırmızıya dönerken, çevredeki vatandaşlar kirlilik olabileceği nedeniyle korku duyduklarını belirtti.
DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kırmızıya dönen su ise havadan dron ile görüntülendi.
