Sultangazi'de kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar
Giriş: 27.02.2026 - 11:25 Güncelleme:
Sultangazi'de otomobille sokağa giren şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş açtı. Saldırı sırasında çevredekiler panikle kaçarken, bir seyyar satıcının soğukkanlı tavrı dikkat çekti.
KALDIRIMDA OTURANLARA ATEŞ AÇILDI
DHA'daki habere göre olay, 50. Yıl Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Otomobille sokağa gelen kişiler, kaldırımda oturanlara silahla ateş açtı.
PANİKLE KAÇTILAR
Saldırı sırasında kaldırımdakiler panikle kaçtı.
ŞÜPHELİLER HIZLA UZAKLAŞTI
Şüpheliler ise otomobilden inmeden hızla uzaklaştı.
SEYYAR SATICININ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ
Saldırı sırasında ise bölgedeki bir seyyar satıcının soğuk kanlı tavrı dikkat çekti.
ZARAR GÖREN YOK
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
