        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı.

        İstanbul’da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı. Sis sebebiyle bazı vapur ve Şehir Hatları seferinin iptal olduğu öğrenildi

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 08:16
        Boğaz seferlerine iptal
        İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.

        Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı’nda etkili olurken görüş mesafesi azaldı. Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü.

        Sis sebebiyle bazı vapur ve Şehir Hatları seferinin iptal olduğu öğrenildi. Etkisini artıran sis tabakası İstanbul Boğazı’nı da kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak gözden kayboldu.

        BOĞAZ HATTI TRAFİĞE KAPANDI

        Şehir içi denizden ulaşımda iptallere sebep olan sis, uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.

        Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamaya göre ise;

        Beykoz-Sarıyer Hattı Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu (Ring) Hattı

        06:50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

        06:15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

        Küçüksu-İstinye Hattı

        Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı

        Çubuklu-İstinye Hattı

        Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı

        07:15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

        07:05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

        07:00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

        Kadıköy-Sarıyer Hattı

        Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı

        07:15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı Seferi

        07:20 Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Seferleri iptal edildi.

