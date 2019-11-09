Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ' Suriye'nin kuzeyi ve güvenli bölge' başlıklı bir brifing yayınladı. İşte brifingden dikkat çeken başlıklar ve Suriye'de son durum...

RUSYA İLE 3. KARA DEVRİYESİ YAPILDI

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA’larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilmiştir.

BULUNAN PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında keşif-gözetleme, mayın ve el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu kapsamda terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların yanı sıra örgüte ait mühimmatlar da tespit edilerek imha edilmektedir. Buna göre Tel Abyad'da son olarak 32 adet Katyuşa mühimmatı, 18 adet 82 milimetrelik, 221 adet 106 milimetrelik ve 14 adet 120 milimetrelik havan mühimmatları olmak üzere toplam 285 mühimmat bulunmuştur.

ASKERİ MAHKEME FAALİYETLERİNE BAŞLADI

Halkın elektrik, su, sağlık hizmetlerine erişiminde iyileştirmelerin yapıldığı bölgede, yerel yönetim birimleri de oluşturulmuştur. İcra edilen faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olası ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek için de Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı oluşturulan askeri mahkeme faaliyetlerine başlamıştır.

SMO, ASKERİ POLİS ŞUBESİ AÇACAK

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından olası tüm olayların önlenmesi ve bölge halkının korunmasına yönelik olarak 14 Kasım'da Tel Abyad'da, Askeri Polis Şubesi açılacaktır.