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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İtfaiyedeki rüşvet operasyonunun detayları belli oldu

        İtfaiyedeki rüşvet operasyonunun detayları belli oldu

        İstanbul itfaiyesindeki bazı memurların rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin 100 bin liraya kadar rüşvet istedikleri, 20 bin lira indirim yaptıkları öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:07
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        Rüşvet operasyonunun detayları belli oldu
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli bazı memurlara yönelik yapılan rüşvet operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre şüphelilerin iş yerlerine potansiyellerine göre fiyat biçtikleri, bazı işyerlerine indirim yaptıkları ortaya çıktı.

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü bölgesinde işyeri açmak isteyen kişilerden rüşvet istendiği ile ilgili aldığı şikayet üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, itfaiye erlerinin de aralarında bulunduğu 20 kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda 4 itfaiye eri, 1 İBB sağlık teknisyeni ve 13 sivil gözaltına alındı.

        20 BİN LİRALIK RÜŞVET İNDİRİMİ

        Operasyonla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre şüphelilerin, iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesini başvuru yapan firmanın potansiyeline göre fiyat biçtikleri, mali kapasitesi yüksek şirkete 100 bin liraya kadar para istedikleri, mali yapısı zayıf durumda olan firmalara ise 20 bin liraya kadar rüşvet indirimine gittikleri belirlendi.

        170 RÜŞVET BELİRLENDİ

        Şu ana kadar 170 rüşvet işlemi tespit edilen soruşturmada, kendilerine 'tehlikeli ekip' 'özel ekip' gibi isimler verdikleri belirlenen şüphelilerin, Özel Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi adlı kuruluştan da rüşvet aldıkları ortaya çıktı.

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