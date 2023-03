"TURİZM UYGULAMA OTELİ BİNASINI HIZLICA İNCELEDİK, GÜVENLİ OLDUĞUNA KANAAT GETİRDİK"

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Adıyaman Turizm Uygulama Otelini acilen inceleyip güvenli olduğunu tespit ettikten sonra hizmet veren ekiplerin gece orada kaldığını belirten Doç. Dr. Beyza Taşkın, şunları kaydetti:

"İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 21 öğretim üyesi olarak, 8 lojistik ekibimizle toplam 29 kişi depremin 6. günü Adıyaman Merkez'e intikal ettik. Ne gözlemledik? Şimdi ilk giden gruplar olarak, ilk gün Adıyaman'da incelemelerde bulunduk. Adıyaman'ın merkezi oldukça ovalık, yumuşak zemin koşullarında inşa edilmiş bir bölge. Havalimanından sonra depremin etkilediği merkez bölgesine yaklaştığınız zaman hemen hemen her sokakta bir tane toptan göçmüş bina olduğunu, bunların dışında deforme olmuş, dönmüş, her an bir artçı sarsıntı esnasında yıkılabilecek binalar olduğunu gözlemledik. Zaten maalesef onların bir kısmı artçı depremler olunca yıkıldı."