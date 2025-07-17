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        İYİ Parti 'Terörsüz Türkiye' komisyonunda yok

        İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te kurulacak komisyon hakkında, "Biz bu süreçteki yapılan hata ve yanlışlara da ortak olmamak adına bu komisyona katılmayacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:23
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        İYİ Parti 'Terörsüz Türkiye' komisyonunda yok
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        İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin "Biz bu süreçte yapılan hata ve yanlışlara ortak olmamak adına komisyona katılmayacağız." dedi.

        Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına değinerek terör örgütü PKK mensubu bir grubun silahlarını yakmasına ilişkin süreci eleştirdi.

        Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini dile getiren Kavuncu, ABD'nin desteğiyle Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) en büyük güç haline getirildiğini, bölgede ciddi riskler olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin, milli kimlik ve birliğini korumak zorunda olduğunu belirten Kavuncu, "Milli kimliği korumak, birliğimizi korumaktır. Çocuklarımızı, ailelerimizi, milletimizi, geleceğimizi korumaktır. Türk bayrağı bu birliği temsil eder. Türk devleti bu birliğin teminatıdır. Türk milleti özü ve asil nüvesidir, asıl nüvesidir. O nedenle bizler için bu kavramların hepsi kutsaldır. Bunlardan biri yıpranırsa egemenliğimiz, hürriyetimiz tahrip olur. Bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımızın etnik kimliği, mezhebi, ne olursa olsun, hepimizi birbirimize bağlayan en kuvvetli bağ vatandaşlığımızdır. Terörsüz Türkiye'yi, barışı, hürriyeti kim istemez?" değerlendirmesinde bulundu.

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        Meclis'te kurulması planlanan komisyona değinen Kavuncu, şunları kaydetti:

        "Yeni komisyonun fonksiyonu ne olacak? Neyi konuşacak? Nasıl karar verecek? Adı cismi ne olacak? Bütün bunların belli olmadığı bir ortamda süreç tam sürat gidiyor. 'Gelin siz de bu sürece ortak olun' diyorlar. Biz bu ülkenin geleceği, milletimizin huzuru için hiçbir sorumluluktan kaçmayız ama kontrol edemeyeceğimiz ve tamamen iktidarın iradesiyle tahkim edilmiş, TBMM'deki diğer komisyonların görev alanlarına giren veya yapabileceklerini yapmaya kalkacak başka komisyonun anlamı bizler için net değildir, anlaşılmamıştır. Dolayısıyla biz bu süreçteki yapılan hata ve yanlışlara da ortak olmamak adına bu komisyona katılmayacağız."

        Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Kavuncu, teklifte ülkeye zarar veren birçok hükmün yer aldığını iddia etti.

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