İzlanda kadın çoğunluklu tarihi parlamentoyu kaçırdı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İzlanda'da parlamento seçimlerinin dün açıklanan resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, kadın vekiller 63 sandalyeden 33'ünü kazanarak parlamentoda çoğunluğu kazanmıştı.

Ancak dün akşam saatlerinde yapılan yeni sayım sonrası kadın vekil sayısının 30’a gerilediği ve çoğunluğun yeniden erkek vekillere geçtiği açıklandı. Ulusal Seçim Komisyonu ise resmi sonuçları henüz duyurmadı.

İzlanda’da ilk sayımda kadın vekillerin çoğunluğu kazanması, Avrupa’da bir ilk ve tarihi bir olay olarak değerlendirilmişti. İzlanda’da 2017 yılında yapılan seçimlerde 24 kadın vekil seçilmişti.

12 YIL BOYUNCA EN ÇOK CİNSİYET EŞİTLİĞİNE SAHİP ÜLKE SEÇİLDİ

İzlanda, Dünya Ekonomik Forumu raporunda 12 yıl boyunca üst üste dünyada en çok cinsiyet eşitliğine sahip ülke seçildi. Aynı zamanda 1980'de dünyada ilk kez kadın cumhurbaşkanı seçen ülke olmuştu.

Hem erkek hem de kadınlara eşit şekilde doğum izninin verildiği İzlanda, kadın ve erkeklere verilen ücretlerin eşit olmasına ilişkin ilk yasayı 1961’de kabul etmişti.

Öte yandan seçim öncesinde yapılan anketler, 10 partinin katıldığı genel seçimleri sol eğilimli partilerin kazanacağı tahmininde bulunmuştu.

Ancak beklenenin aksine, merkez sağda bulunan Bağımsızlık Partisi oyların büyük bölümünü almayı başarırken, merkezdeki İlerici Parti de seçimde ciddi kazanımlar elde etti.

Seçim sonuçlarına göre, İzlanda’da koalisyon yönetiminin devam edeceği tahmin ediliyor.