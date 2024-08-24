İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Limontepe Mahallesi 3821 Sokak'ta, iki çocuk arasında 150 liralık borç meselesinden tartışma çıktı.

150 LİRALIK BORÇ KAVGASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kavgaya dönüşen olaya çocukların ağabeyleri de dahil oldu. AA'nın haberine göre; olayda Ş.G. (20) tabanca ile F.K. (25) ve R.Y'ye (30) ateş etti.

2 KİŞİ YARALANDI, ŞÜPHELİ KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.K. ile R.Y. ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.