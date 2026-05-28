        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de 66 düzensiz göçmen yakalandı | Son dakika haberleri

        İzmir'de 66 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında düzenlenen iki ayrı operasyonda 12 farklı ülkeden toplam 66 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botlardaki göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 16:12
        66 düzensiz göçmen yakalandı
        İzmir'in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 66 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Menderes ilçesi açıklarında 26 Mayıs saat 01.10 sıralarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen TCSG-30 ve KB-89 borda numaralı botlar tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Aynı gün sabaha karşı saat 05.15 sıralarında ise Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen TCSG-907 borda numaralı Sahil Güvenlik botu, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 28 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

        12 ülkeden 66 kişi İki ayrı operasyonda yakalanıp karaya çıkartılan 17'si Sudan, 13'ü Yemen, 9'u Çad, 7'si Senegal, 4'ü Sierra Leone, 4'ü Afganistan, 3'ü Kongo, 2'si Irak, 2'si Somali, 2'si Etiyopya, 2'si Liberya ve 1'i Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 66 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

