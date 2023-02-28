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AA

İzmir Körfezi'nde 27 Şubat saat 21.22'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bayraklı ilçesinde vatandaşlar geceyi parkta kurdukları çadır ve araçlarında geçiriyor. Depremin ardından kentte yaşanan korku ve panik nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkarak güvenli alanlarda toplanmaya başladı. İZMİR KÖRFEZİ'NDE 4.1'LİK DEPREM Bayraklı ilçesi Postacı Mahallesi'nde de depremin tedirginliğini yaşayan bazı vatandaşlar parklarda bir araya geldi.

Mahalle sakinleri evlerinden çıkardıkları eşyalarla parkta çadır kurup araçlarında yatmaya başladı. NACİ GÖRÜR İZMİR'İ UYARDI: DEPREM BEKLENİYOR! Deprem sonrası ailesiyle parka gelen 33 yaşındaki Ayşenur Göçer, "Panikle eşyalarımızı alıp parka geldik. Yaklaşık 4 saattir buradayız. Evlerimize giremiyoruz. Kahramanmaraş'ta olan depremden sonra tedirginliğimiz vardı. Çadırlarımızı kurduk. Battaniyelerimizi, suyumuzu aldık. Bu şekilde burada sabaha kadar eve girmeyi düşünmüyoruz." diye konuştu.