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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu... 78 şüpheliye gözaltı kararı verildi

        İzmir'de FETÖ operasyonu... 78 şüpheliye gözaltı kararı verildi

        İzmir'de FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        FETÖ operasyonu: 78 gözaltı kararı
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        İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.

        Açıklamada şunlar ifade edildi:

        "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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