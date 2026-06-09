Airport - 7 Haziran 2026 (Özbekistan Havayolları'nın Türkiye Planları Neler?)

Havacılığın nabzını tutan Airport'ta bu hafta, Özbekistan Havayolları Türkiye Genel Müdürü Zafar Saydazimov ağırlanıyor. Güntay Şimşek ile keyifli bir havacılık sohbeti ve çok daha fazlası yeni bölümde sizleri bekliyor.