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        Haberler Gündem Ege Son dakika: İzmir'de işçilerinin grevi 7'nci gününde | Son dakika haberleri

        İzmir'de işçilerinin grevi 7'nci gününde

        İzmir'de belediye işçilerinin grevi bir haftadır devam ediyor. 23 bin işçinin grevi bugün 7'nci gününe girerken, kentte otobüs seferlerindeki aksaklık nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 08:22 Güncelleme: 04.06.2025 - 08:22
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        İzmir'de işçilerinin grevi 7'nci gününde
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        İzmir'de, Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından işçilerin başlattığı grev, 7'nci gününe girdi. Otobüs seferlerindeki aksaklık nedeniyle vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmayınca işçilerin başlattığı grev sürüyor.

        23 bin işçinin grevi bugün 7’nci gününe girerken, kentte otobüs seferlerindeki aksaklık nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, otobüslere binebilmek için kuyruklar oluşturdu.

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