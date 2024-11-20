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        Haberler Gündem Ege Son dakika: İzmir'de suya yüzde 30 zam kararı | Son dakika haberleri

        İzmir'de suya yüzde 30 zam kararı

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, su tarifelerine yüzde 30 zam yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:36
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        İzmir'de suya yüzde 30 zam
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        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri kalem kalem açıklandı. Buna göre su tarifelerine yüzde 30 zam yapılacak.

        İZSU 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri açıklandı. Açıklanan taslağa göre su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olacak. Zamlı tarifeninse 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04'ten 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkmış olacak.

        İZSU'nun haziran ayı olağanüstü genel kurul oturumunda da suya yüzde 45 zam yapılmıştı.

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