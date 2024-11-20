İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri kalem kalem açıklandı. Buna göre su tarifelerine yüzde 30 zam yapılacak.

İZSU 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri açıklandı. Açıklanan taslağa göre su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olacak. Zamlı tarifeninse 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04'ten 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkmış olacak.