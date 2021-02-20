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İzmir'de vahşet! Nazlı'nın katili konuştu! 0:00 / 0:00

İHA

İzmir’in Menderes ilçesinde, 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı’nın cansız bedeninin ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunması sonrasında gözaltına alınan şüpheli T.Ö.İ., suçunu itiraf etti.

Katil zanlısı T.Ö.İ., Ayşe Nazlı Kınacı’yı daha önceden tanımadığını ve kendisiyle parkta tanıştığını söyledi.

"TARTIŞTIK ELLERİMLE BOĞDUM"

İHA'da yer alan habere göre genç kadını otomobiline alarak Ürkmez Barajı mevkiine gittiklerini belirten T.Ö.İ., “Kendisiyle onun da rızasıyla birlikte oldum. Tecavüz etmedim. Daha sonra tartışmaya başladık ve ellerimle boğdum.

"ÇOK PİŞMANIM"

Bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra cesedi battaniyeye sarıp Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkiindeki ormanlık alana attım. Çok pişmanım” dediği ifade edildi.

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Öte yandan, Kınacı’nın sosyal medya hesabından geçen 18 Ocak’ta yaptığı, “Korku kimseyi ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın” paylaşımı dikkat çekti. Talihsiz kadının cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.