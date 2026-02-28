İzmir'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın depoya sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor
İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan ve depoya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Buca ilçesi Zafer Mahallesi 2370. Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, ahşap ve sünger malzemelerin bulunduğu bitişikteki atölye ve depolara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, olayda çok sayıda iş yerinde hasar oluştuğu bildirildi.
