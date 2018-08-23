Son dakika haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, Fenerbahçe'den Josef de Souza'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Al Ahli, transferi Twitter üzerinden paylaştığı video ile duyurdu.

Fenerbahçe, dün Suudi Arabistan basınında çıkan Josef de Souza haberlerini yalanlamış bugün ise transfer için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirmişti.

— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 23, 2018

Josef de Souza, 2015-16'da transfer olduğu Fenerbahçe'de 132'si ilk 11 olmak üzere 136 maçta forma giydi. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 16 gol kaydetti.

6. AYRILIK OLDU!

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sportif direktörlüğe Damien Comolli, teknik direktörlüğe ise Phillip Cocu'nun geldiği Fenerbahçe, transfere hızlı başlamış ve Altınordu'nun genç yetenekleri Berke Özer ile Barış Alıcı'yı kadrosuna katmıştı. Gençleşme operasyonuna devam eden sarı-lacivertliler Hollanda'nın N.E.C. Nijmegen ekibinde forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu da transfer ettikten sonra Swansea City'den Andre Ayew'i, Leicester City'den ise Islam Slimani'yi kiralamıştı. Fenerbahçe, oyuncu alımında olduğu kadar satışında da piyasada aktif olarak rol aldı.

İlk olarak Fernandao'yu Al Wahda'ya 2,55 milyon Euro karşılığında satan Fenerbahçe daha sonra Ahmethan Köse'yi kiralık olarak Kırklarelispor'a yollamıştı. Beykan Şimşek ile de yollar ayrılırken Salih Uçan, Empoli'ye satın alma opsiyonuyla beraber kiralanmıştı. Sarı-lacivertliler son olarak Brezilyalı yıldız Giuliano'yu 10,5 milyon Euro karşılığında Al Nasr'a satmıştı.

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