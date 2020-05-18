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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında, koronavirüse ilişkin alınan tedbirler masaya yatırılacak. Toplantıda Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, 65 yaş üstü vatandaşların durumu, açılan AVM, berber gibi işyerlerindeki gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millette Sesleniş' programında alınan kararları açıklaması bekleniyor.

SON KEZ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bugün yapılacak toplantının en önemli gündem maddesini sokağa çıkma kısıtlaması oluşturacak. Ramazan Bayramı'na denk gelen 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlanması uygulanması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ramazan'ın ardından çifte bayram yaşayacağı" ifadeleri sonrası bu kısıtlamanın son kez uygulanması konuşuluyor.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma uygulaması da görüşülecek başlıklar arasında. Bu sürenin esnetilmesi bakanlar ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda şekillenecek.

AÇILAN İŞYERLERİNDE SON DURUM

Geçtiğimiz haftalarda açılmalarına karar verilen AVM, berber gibi işyerlerinde yaşananlar ve alınan önlemler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bir sunum yaparak, kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca, turizmde normalleşme adımlarıyla birlikte tatil bölgeleri ve otellerde alınacak tedbirlerin de görüşülmesi bekleniyor.

DİĞER KONULAR

Toplantıda Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun uğradığı saldırı ile Libya'daki son gelişmelerin de görüşülmesi bekleniyor.