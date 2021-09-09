Kaçırılan Şilan Topal kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa KURTARILDI! Son dakika haberleri: Göz göze göre kaçırılan genç kadından haber var
ABONE OL

Son dakika haberler... Kaçırılan Şilan Topal kurtarıldı! 2 şüpheli gözaltında

İstanbul’da boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından kaçırılan Şilan Topal, kurtarıldı. Genç kadını kaçıran Mithat Topal ve ona yardım eden bir şüpheli yakalandı

KURTARILDI! Son dakika haberleri: Göz göze göre kaçırılan genç kadından haber var
Kaçırılan Şilan Topal kurtarıldı
0:00 / 0:00

İstanbul’da yaşayan 22 yaşındaki bir çocuk annesi Şilan Topal, şiddet gördüğü için ayrıldığı ve 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal tarafından dün kaçırıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Şişli’de zorla taksiye bindirilerek kaçırılan Şilan Topal olayında yeni gelişme yaşandı.

GEÇ KADIN KURTARILDI

Olayın ardından harekete geçen polis, genç kadının Gaziosmanpaşa’da bir eve götürüldüğünü belirledi. Bugün düzenlenen baskınla Şilan Topal tutulduğu evden kurtarıldı.

Genç kadını kaçıran boşanma aşamasında olan eşi Mithat Topal ve kendisine yardımcı olan bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Film değil gerçek! Bıçakla eşini rehin aldı
GÜNDEM Film değil gerçek! Bıçaklı rehin vakası
'Hızlı Pasaport' dönemi başladı! 20 saniyede geçiş...
GÜNDEM 'Hızlı Pasaport' dönemi! 20 saniyede geçiş...
Polisler tırı durdurdu! 112 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM Polisler tırı durdurdu! 112 kaçak göçmen yakalandı
SON DAKİKA! Bakanlık açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Bakanlık açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Çubuk'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
GÜNDEM Ankara'daki yangın kontrol altında
15 kişiye mezar olmuştu! Duruşmada skandal ifadeler - Haberler
GÜNDEM 15 kişiye mezar olmuştu! Duruşmada skandal ifadeler
Aşı karşıtlarının mitingi ile ilgili flaş karar! - Haberler
GÜNDEM Aşı karşıtlarının mitingi için flaş karar!
Okullardaki PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı - Haberler
GÜNDEM Okullardaki PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı
Yaşlı kadının korkunç sonu
GÜNDEM Yaşlı kadının korkunç sonu
İstanbul'da trafik tartışması kanlı bitti!
GÜNDEM Gözaltındayken "vurun" talimatı vermiş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.