Kadın polis kaçan aracın kaputuna çıktı! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika.. Denizli'de trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 20 AV 109 plakalı otomobili durdurmak istedi.

AA'da yer alan habere göre polis memuru Ezgi Gönül, "Dur" ihtarına uymayan sürücüyü, otomobilinin kaputuna tutunarak durdurmaya çalıştı.

ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA DURDURULDU

Otomobilin ilerlemesine karşın polis memuru Ezgi Gönül, kaputu bırakmadı. Cadde boyunca bir süre ilerleyen otomobil, çevredekilerin de yardımıyla durduruldu.

Sürücü M.K. gözaltına alındı. Daha önce trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ehliyetine 2 kez el konulduğu belirtilen sürücü, işlemler için karakola götürüldü.

POLİS MEMURU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Hafif şekilde yaralanan polis memuru Ezgi Gönül, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otomobilin, kaputunun üzerinde polis memuru varken ilerlediği anlar, bir güvenlik kamerasına yansıdı.​​​​​​​​​​​​​​