Kağıthane'de taksiyle gelen 3 kişi, rögar kapağından girip internet kablolarını çalmak istedi. Çevreyi gözetleyen şüpheli, polisleri görünce koşarak uzaklaştı, rögarın içinde saklanan 2 kişi ise polislerin gittiğini fark edince kaçtı.

Olay, 27 Temmuz Perşembe sabah saat 04.20 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Taksiyle gelip caddenin internet kablolarını çalmak isteyen 3 kişi, aracı rögar kapağının yanına park etti. Araçtan inen 2 kişi, rögar kapağını açıp içeri girerken, sürücü arkadaşları ise çevreyi gözetlemek için bekledi.

Sesleri duyduktan sonra cama çıkıp durumu fark eden bina sakinleri polisi aradı. Gözetlemek için bekleyen hırsız, polislerin geldiğini fark edince koşarak olay yerinden uzaklaştı. Polislerden bir tanesi kaçan hırsızın peşinden giderken, diğer polis ise taksinin üzerinde bırakılan kontakt anahtarını alarak gitti.

İKİ HIRSIZ POLİSLER GİDENE KADAR RÖGARIN İÇİNDE BEKLEDİ

Polislerin gittiğini fark edince rögarın içinde saklanan hırsızlardan biri olay yerinden koşarak uzaklaştı. O sırada diğer hırsız ise araca binerek gitmek istedi. Kontak anahtarının taksinin üstünde olmadığını görünce aracın el frenini indirerek hareket ettirmek istese de başaramadı. Daha sonra araçtan inip koşarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri erkete olarak bekleyip kaçan hırsızı yakalayıp gözaltına alırken diğer 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Sesleri duyup olay yerine gelen esnaf Hasan Mekanoğlu, "Olay sabah 4 civarında oldu. Sesleri duyunca dışarı çıktım. Polisler gelmişti buraya. Rögardan kablo çalmak için taksiyle 3 kişi gelmişler. Bizim komşuda üst kattan görüyor bunları ve polisi arıyor. Onlar daha işi başarmadan polis geldi birini yakaladı, ikisi kaçtı. Polis geldiği zaman 2 tanesi rögarın içindeydi onları görmedi polisler. Öteki kaçınca polisler onun peşinden gitti, onu yakaladılar ama bu ikisi kaçtı" dedi.