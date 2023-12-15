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        Kahramanmaraş'ta depremin izleri! 7 metre kaydı, şerit değişiyor

        6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin izleri duruyor. Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli mevkiinden geçen Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu 7 metre kayarken, sol şeritten ilerleyen araçlar orta şeride geçiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:50 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:51
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        Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası fay hattının geçtiği ve zarar verdiği karayolu drone ile görüntülendi.

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        Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7’lik deprem 11 il ve ilçelerinde hasara neden oldu.

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        On binlerce binanın hasar gördüğü ve vatandaşın hayatını kaybettiği depremin izleri hala görünüyor.

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        Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli mevkiinden geçen Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu ise depremden etkilenen bölgelerden biri oldu.

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        Karayolunun altından geçen fay, depremler sonrası yaklaşık 7 metrelik kaydı. Karayolunda seyreden bir araç sol şeritten devam ederken fay hattının geçtiği noktada bir anda orta şeritte seyretmek zorunda kalıyor.

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        Karayolu, hem araç içi kamera hem de drone ile de görüntülendi.

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        Sürücülerin her hangi bir kazaya karışmamaları adına karayolu da trafik işaret levhaları yerleştirdi.

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