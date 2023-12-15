Kahramanmaraş'ta depremin izleri! 7 metre kaydı, şerit değişiyor
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin izleri duruyor. Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli mevkiinden geçen Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu 7 metre kayarken, sol şeritten ilerleyen araçlar orta şeride geçiyor
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası fay hattının geçtiği ve zarar verdiği karayolu drone ile görüntülendi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7’lik deprem 11 il ve ilçelerinde hasara neden oldu.
On binlerce binanın hasar gördüğü ve vatandaşın hayatını kaybettiği depremin izleri hala görünüyor.
Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli mevkiinden geçen Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu ise depremden etkilenen bölgelerden biri oldu.
Karayolunun altından geçen fay, depremler sonrası yaklaşık 7 metrelik kaydı. Karayolunda seyreden bir araç sol şeritten devam ederken fay hattının geçtiği noktada bir anda orta şeritte seyretmek zorunda kalıyor.
Karayolu, hem araç içi kamera hem de drone ile de görüntülendi.