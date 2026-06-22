Kahramanmaraş'taki tekstil fabrikasında çıkan yangının zararı 17 milyon avro!
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangının bilançosu ortaya çıktı. Makinedeki teknik arızadan kaynaklandığı belirlenen yangında yaklaşık 17 milyon avroluk zarar oluşurken, fabrikanın sigortasının kısa süre önce sona erdiği öğrenildi
Kahramanmaraş'taki tekstil fabrikasının üretim bölümünde, makinedeki teknik arıza sonrası çıkan yangının zararının, yaklaşık 17 milyon avro olduğu öğrenildi.
DHA'da yer alan habere göre olay; Kahramanmaraş'ta meydana geldi. 13 Haziran akşamı tekstil fabrikasında bir yangın çıktı. Günlük 50 ton üretim kapasitesine sahip fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 68 personel ve 28 araçla yaptığı 5 saatlik müdahaleyle söndürüldü.
Yangında 1’i itfaiye eri 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangında, binanın büyük kısmı da kullanılmaz hale geldi. Yangına ilişkin başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.
'Open-End' makinesindeki teknik bir arızadan kaynaklandığı belirlenen yangında, yaklaşık 17 milyon avro zararın oluştuğu, fabrikanın yangından kısa bir süre önce sigortasının sona erdiği ve sigortasının olmadığı ortaya çıktı.