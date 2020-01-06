İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde evine gireceği sırada, geçen yıl 3 Aralık'ta, Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir (21),tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Olaydan bir gün sonra yakalanan katil zanlısı, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi.

AİLESİ, GRANİTTEN MEZAR TAŞI YAPTIRDI

İHA'daki habere göre Ceren'in ailesi, Ulubey ilçesi Kumanlar M

ahallesi’nde bulunan kızlarının mezarını granit ile yaptırdı. Doğum gününe 3 gün kala öldürülen ve ailesinin de doğum gününü kızlarının mezarı başında kutladığı Ceren Özdemir’in mezar taşının ön yüzüne doğum ve ölüm tarihleri ile birlikte anne-baba ismi yazılırken, bir de fotoğrafı konuldu.

ONUN CÜMLELERİ MEZAR TAŞINDA

Mezar taşının arka yüzüne ise ailesi tarafından Ceren Özdemir’in sosyal medyasındaki, "Sınırlarımın ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanları geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim ve bu öz sevginin ötesinde, nihayet kim olduğumun meselesi" paylaşımı yazıldı.

"KIZIMIN İSTİRAHATGAHI HAZIR"

Baba Yılmaz Özdemir ise kendi sosyal medya hesabından kızının mezarına ait fotoğrafları yayınlayarak, "Prensesimin bedeni istirahatgahını geçireceği mekanı Allah’ın izniyle hazır" açıklamasında bulundu.