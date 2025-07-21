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        Haberler Gündem Politika Kalın, DEM Parti grubunu ziyaret edecek | Son dakika haberleri

        Kalın, DEM Parti grubunu ziyaret edecek

        Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Kalın daha sonra, AK Parti ve DEM Parti grubunu ziyaret edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 10:25 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:56
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        Kalın, DEM Parti grubunu ziyaret edecek
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        Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ve partilerin temsilcileri ile görüşecek.

        Kalın, 12.30'da Bahçeli ile görüşecek. 14.00'te de AK Parti grubu ve 15.30'da da DEM Parti grubunu ziyaret edecek.

        DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün saat 15.30'da Meclis Grubumuzu ziyaret ederek Eş Genel Başkanlarımız ve Grup Başkanvekillerimizle görüşecektir." denildi.

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