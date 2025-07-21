Kalın, DEM Parti grubunu ziyaret edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ve partilerin temsilcileri ile görüşecek.

Kalın, 12.30'da Bahçeli ile görüşecek. 14.00'te de AK Parti grubu ve 15.30'da da DEM Parti grubunu ziyaret edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün saat 15.30'da Meclis Grubumuzu ziyaret ederek Eş Genel Başkanlarımız ve Grup Başkanvekillerimizle görüşecektir." denildi.