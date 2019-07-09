Son dakika: Kamu işçileri ne kadar zam alacak? Hükümetin işçilere önerdiği zam belli oldu

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin alacağı maaş zammı için hükümet ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Atalay, "Hükümet ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 önerdi. 3.500 TL altında alanlar için 60 TL teklif edildi. Teşekkür ettik, kalktık." dedi.

3400 lira ocak ayında net maaş alan bir işçimiz vergiden dolayı 3215 lira alıyor diyen Atalay, şöyle devam etti:

Biz sıkıntılı insanların, dar gelirli insanların başkanıyız. Baktığınız zaman elektriğe yüzde 50 zam gelmiş, çaya, şekere tüpe yüzde 35-40-45 civarında zam var. Enflasyon bizim hesabımıza yüzde 17 olduğu yerde diyorlar ki yüzde 5. Bunun kabul edilecek bir tarafı yok. Arzumuz yaşayabilen, nefes alabilen bir ücret alalım. bu ücretle nefes almayı bırak adım atacak durumumuz yok. Hükümet çağırırsa geliriz, çağırmazsa bir talebimiz olmaz

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