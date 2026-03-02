Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da kamyonla çarpıştıktan sonra boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 10:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü

        Şanlıurfa'da kamyonla çarpıştıktan sonra boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        OTOMOBİL BETON SULAMA KANALINA UÇTU

        Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun kırsal Sultantepe Mahallesi yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre, yol genişletme çalışmasının yapıldığı bölgede hafriyat malzemesi taşıyan Mehmet Fatih T.'nin kullandığı kamyon ile Ali Telli'nin (58) kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil boş beton sulama kanalına uçtu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Kaza nedeniyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri cesedi otomobilden çıkartmak için çalışma başlattı. Kazada hayatını kaybeden Ali Telli'nin emekli askeri personel olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Katar'da sivil yerleşime füze kalıntısı düştü

        Katar'da füze kalıntısının düşmesi halkta panik yarattı

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı