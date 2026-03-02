Şanlıurfa'da kamyonla çarpıştıktan sonra boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

OTOMOBİL BETON SULAMA KANALINA UÇTU

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun kırsal Sultantepe Mahallesi yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre, yol genişletme çalışmasının yapıldığı bölgede hafriyat malzemesi taşıyan Mehmet Fatih T.'nin kullandığı kamyon ile Ali Telli'nin (58) kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil boş beton sulama kanalına uçtu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kaza nedeniyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri cesedi otomobilden çıkartmak için çalışma başlattı. Kazada hayatını kaybeden Ali Telli'nin emekli askeri personel olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.