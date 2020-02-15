Kırıkkale'de yaşayan Ayşe S.'nin bebeğinin geçen yıl ağustos ayında ölmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Alt soya karşı kasten öldürme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
BİR YAKINININ EVİNDE YAKALANDI
AA'da yer alan habere göne otopsi raporunun tamamlanmasının ardından Samsun'da bir yakınının evinde olduğu belirlenen Ayşe S., Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince Atakum ilçesindeki adreste gözaltına alındı.
BOŞANMA AŞAMASINDA ÖLDÜRMÜŞTÜ
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe S., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı Kırıkkale'deki nöbetçi hakimliğe verdiği ifadenin ardından tutuklandı. Ayşe S.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.
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