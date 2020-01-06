DHA

Tekirdağ'da, bu sabah saat 02.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi Kırklar Tekkesi Sokak üzerinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Mersin Can Akçil (23) ve arkadaşı E.K., sokak üzerinde sohbet etmeye başladı. Aynı sokakta oturan L.K. ve akrabası L.Ş., evlerinden çıkıp, ikiliyi gürültü yapmamaları konusunda uyardı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre uyarının ardından başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Cevdet Karaca, yeğenleri olan L.K. ve L.Ş.'nin kavga ettiğini görünce evden aldığı ekmek bıçağıyla yanlarına indi. Yaşanan arbede sırasında Cevdet Karaca, Mersin Can Akçil'i göğsünden bıçakladı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere düşen Akçil, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akçil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI YAKALANIP TUTUKLANDI

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Cevdet Karaca, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaca, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.