Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kanalizasyon bahanesiyle 6 metre derinliğinde çukur açan 4 defineci, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

2 METRE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR AÇTILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve çalışmalar neticesinde, Tekkeköy ilçesinde bir ikametin bulunduğu alanda 6 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur açıldığı tespit edildi. S.U.(69), İ.B.(47), M.E.(47) ve E.T.(63) isimli şahıslar kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde kazıyı "evde kanalizasyon hattı bulunmadığı" gerekçesiyle yaptıklarını beyan ettikleri öğrenildi. Ancak olay yerinde yapılan incelemede çalışmanın herhangi bir altyapı faaliyeti kapsamında olmadığı ve kültür varlığı aramaya yönelik gerçekleştirildiği tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kazı alanında yapılan aramalarda 1 adet kazıcı/delici, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet plastik kova, 1 adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet 10 metre uzunluğunda halat, 1 adet makara ve 2 adet çapa ele geçirildi.Yakalanan 4 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.