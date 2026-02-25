Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kanalizasyon bahanesiyle 6 metrelik define çukuru kazarken yakalandılar

        Kanalizasyon bahanesiyle 6 metrelik define çukuru kazarken yakalandılar

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kanalizasyon bahanesiyle 6 metre derinliğinde çukur açan 4 defineci, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanalizasyon bahanesiyle define çukuru kazdılar

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kanalizasyon bahanesiyle 6 metre derinliğinde çukur açan 4 defineci, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

        2 METRE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR AÇTILAR

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve çalışmalar neticesinde, Tekkeköy ilçesinde bir ikametin bulunduğu alanda 6 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur açıldığı tespit edildi. S.U.(69), İ.B.(47), M.E.(47) ve E.T.(63) isimli şahıslar kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde kazıyı "evde kanalizasyon hattı bulunmadığı" gerekçesiyle yaptıklarını beyan ettikleri öğrenildi. Ancak olay yerinde yapılan incelemede çalışmanın herhangi bir altyapı faaliyeti kapsamında olmadığı ve kültür varlığı aramaya yönelik gerçekleştirildiği tespit edildi.

        4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

        Kazı alanında yapılan aramalarda 1 adet kazıcı/delici, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet plastik kova, 1 adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet 10 metre uzunluğunda halat, 1 adet makara ve 2 adet çapa ele geçirildi.Yakalanan 4 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafik tartışmasında kaputta sürüklenen sürücü: Düşürmek için zikzak çizdi

        ANKARA'da trafikte tartıştıktan sonra kaçmaması için aracının kaputuna çıkan sürücü İbrahim Çayırpınar'ı (51) 20 kilometre sürükleyen sürücü kursu eğitmeni C.Ö. (57) tutuklandı. DHA'ya konuşan Çayırpınar, "Giderken beni düşürmek için zikzak çizdi. Birden el frenini çekti. Yolda 3-4 sefer döndük. Gid...
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon