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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Kapatılan İSPARK otoparkları yeniden açıldı | Son dakika haberleri

        Kapatılan İSPARK otoparkları yeniden açıldı

        Yangın ve deprem güvenliği için güçlendirme çalışmaları için kapatılan İSPARK otoparkları, çalışmaların ardından yeniden hizmete alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:36
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        Kapatılan İSPARK otoparkları yeniden açıldı
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        Yangın ve deprem güvenliği çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılan İSPARK otoparkları, alınan tedbirler ve yapılan iyileştirmeler sonrasında yeniden açıldı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait taşınmazlarda yangın ve deprem güvenliği açısından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla 28 Nisan 2025 tarihinde geçici olarak kapatılan İSPARK otoparklarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı.

        İstanbul Valiliği, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ilgili İBB birimleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; İSPARK ve İBB tarafından otoparklarda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak, güvenlik tedbirleri alındı. Ayrıca, ilerleyen dönemde yapılacak ek çalışmalar da planlandı.

        Bu kapsamda, İstanbul Valiliği’nin 21 Mayıs 2025 tarihli yazısı doğrultusunda, tüm otoparkları 23 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor.

        Yeniden Açılan Otoparklar:

        -PENDİK KATLI

        -KADIKÖY YENİ SALI PAZARI PD KATLI OTOPARKI

        -ÜMRANİYE OKAN SOKAK ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -ÜMRANİYE KATLI OTOPARKI

        -ÜMRANİYE HALDUN ALAGAŞ

        -KAĞITHANE HARMANTEPE ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -HAMİDİYE MAHALLESİ KATLI OTOPARKI

        -LEVENT METRO YER ALTI OTOPARKI

        -SEYRANTEPE KATLI (ARENA KARŞISI)

        -HACI OSMAN METRO YER ALTI OTOPARKI

        -BALMUMCU KATLI

        -ALİBEYKÖY YEŞİLTEPE ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -MAÇKA KATLI OTOPARKI

        -ŞİŞLİ ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -FATİH KATLI OTOPARKI

        -BAYRAMPAŞA ATATÜRK PARKI ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -BAYRAMPAŞA ALTINTEPSİ ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -BAYRAMPAŞA YENİDOĞAN ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -BAYRAMPAŞA ARDA TURAN SPOR KOMPLEKSİ

        -BAĞCILAR DEMİRKAPI ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -HALKALI MAHALLESİ ZEMİN ALTI OTOPARK

        -BAYRAMPAŞA MURATPAŞA YER ALTI OTOPARKI

        -ZEYTİNBURNU ŞEHİT VOLKAN DUYSAK KATLI OTOPARKI

        -BAHÇELİEVLER SİYAVUŞPAŞA YER ALTI OTOPARKI

        -ARNAVUTKÖY ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -SULTANGAZİ ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -ZEYTİNBURNU MEVLANA YER ALTI OTOPARKI

        -BAĞCILAR KENT MEYDANI PD ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -ATAKÖY METRO DURAĞI YANI PD ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -ESENLER ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KATLI

        -KÜÇÜKÇEKMECE FEVZİ ÇAKMAK MEYDANI ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -MERTER METRO ZEMİN ALTI OTOPARKI

        -MERTER KATLI OTOPARKI

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