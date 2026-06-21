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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Karaal'ın kaçırılmasında yeni gözaltılar! | Son dakika haberleri

        Karaal'ın kaçırılmasında yeni gözaltılar!

        İstanbul Maltepe'de düzenlenen operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 15:06 Güncelleme:
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        Karaal'ın kaçırılmasında yeni gözaltılar!

        Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        DHA'nın haberine göre soruşturmada, 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifadeleri ve yapılan çalışmaların ardından 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

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