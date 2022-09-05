Karısını Fırat Nehri kenarına götürüp katletti! 0:00 / 0:00

DHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Mahmut Elen (37), Fırat Nehri kenarına götürdüğü eşi Arzı Elen´i (34) aralarında çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Elen, eşi Arzı Elen ile birlikte Fırat Nehri kıyısına gitti. Elen çifti burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Elen yanındaki tabanca ile eşine 2 el ateş ederek, kaçtı.

Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arzı Elen´in yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 çocuk annesi Arzı Elen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TARLADA YAKALANDI Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Çevredekilerin bilgisine başvuran ekipler bölgede yaptıkları inceleme sonucunda Mahmut Elen´i tarlada saklanırken yakaladı.