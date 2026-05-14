Bayrampaşa Sebze Meyve Hali'nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirildi. Olayda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 polis memurunun hafif yaralandığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)