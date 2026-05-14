Kastamonu’da bir üniversite öğrencisi, yarı çıplak halde evin penceresinden atladı, araştırma görevlisi tutuklandı
Kastamonu'da bir üniversite öğrencisi, yarı çıplak halde ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralandı. Olay sırasında evde bulunan ve gözaltına alınan araştırma görevlisi A.D., birçok suçlamayla tutuklandı. A.D.'nin ifadesinde, öğrenciyle yaşanan tartışmanın ardından olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi
ERKEK ÖĞRENCİ CAMDAN ATLADI
İHA'daki habere göre olay; Kastamonu'da Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, ikinci katta evin penceresinden yarı çıplak bir şekilde park halindeki aracın üzerine atlayan erkek üniversite öğrencisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi, tedavisinin ardından taburcu edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay sırasında aynı evde olduğu öğrenilen A.D., gözaltına alındı.
ÇIKAN TARTIŞMADA ATLAMIŞ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.'nin ifadesinde daha önce yaralanan öğrenciyle çarpık ilişki yaşadıklarını ve olay sırasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin aşağı atladığını söylediği öğrenildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
A.D. "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "mala zarar verme", "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.