Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören, İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Vanspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği İmaj Altyapı Van Spor FK'yi 3-0 yendi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ozan Ergün, Ömer Lütfü Aydın, Güner Mumcu Taştan
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Dk. 85 Ali Akman), İbrahim Akdağ (Dk. 84 Erkam Develi), Roshi (Dk. 85 Diaby), Proca (Dk. 77 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 30 Fernandes)
İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici (Dk. 62 Oulare), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Batuhan İşçiler, Jefferson, Jevsenak (Dk. 62 Erdem Seçkin), Mamah (Dk. 62 Cedric), Bekir Can Kara, Hostikka (Dk.77 Emir Bars), Oğulcan Çağlayan
Goller: Dk. 8 Hüseyin Bulut, Dk. 76 Roshi, Dk. 80 Fernandes (Penaltıdan) (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 48 Roshi, Dk. 52 Abdullah Çelik, Dk. 65 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Ensar Çavuşoğlu, Dk. 68 Erdem Seçgin (İmaj Altyapı Vanspor FK)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile İmaj Altyapı Vanspor FK ligin 33. haftasında karşı karşıya geldi.
Keçiörengücü; Hüseyin Bulut, Odise Roshi ve Junior Fernandes'in (P) attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Keçiörengücü bu galibiyetle puanını 50'ye çıkardı.
Vanspor ise 43 puanla haftayı kapattı.