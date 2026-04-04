Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı - Futbol Haberleri

        Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören, İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Vanspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.04.2026 - 16:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği İmaj Altyapı Van Spor FK'yi 3-0 yendi.

        Stat: Aktepe

        Hakemler: Ozan Ergün, Ömer Lütfü Aydın, Güner Mumcu Taştan

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Dk. 85 Ali Akman), İbrahim Akdağ (Dk. 84 Erkam Develi), Roshi (Dk. 85 Diaby), Proca (Dk. 77 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 30 Fernandes)

        İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici (Dk. 62 Oulare), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Batuhan İşçiler, Jefferson, Jevsenak (Dk. 62 Erdem Seçkin), Mamah (Dk. 62 Cedric), Bekir Can Kara, Hostikka (Dk.77 Emir Bars), Oğulcan Çağlayan

        REKLAM

        Goller: Dk. 8 Hüseyin Bulut, Dk. 76 Roshi, Dk. 80 Fernandes (Penaltıdan) (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kartlar: Dk. 48 Roshi, Dk. 52 Abdullah Çelik, Dk. 65 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Ensar Çavuşoğlu, Dk. 68 Erdem Seçgin (İmaj Altyapı Vanspor FK)

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile İmaj Altyapı Vanspor FK ligin 33. haftasında karşı karşıya geldi.

        Keçiörengücü; Hüseyin Bulut, Odise Roshi ve Junior Fernandes'in (P) attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

        Keçiörengücü bu galibiyetle puanını 50'ye çıkardı.

        Vanspor ise 43 puanla haftayı kapattı.

