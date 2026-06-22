Kendini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtan şüpheliye soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtarak bir AVM'de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. hakkında, 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan soruşturma başlattı.
Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:32 Güncelleme:
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.
İHA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı, arama ve el koyma talimatı da verildi.
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