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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Ankara haberleri: Kendini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtan şüpheliye soruşturma başlatıldı | Son dakika haberleri

        Kendini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtan şüpheliye soruşturma başlatıldı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtarak bir AVM'de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. hakkında, 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan soruşturma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        AVM'de sözde denetime soruşturma

        "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

        İHA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma başlattı.

        Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı, arama ve el koyma talimatı da verildi.

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