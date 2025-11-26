Habertürk
        Son dakika: Kilis haberleri: Husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü | Son dakika haberleri

        Husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü

        Kilis'te 30 yaşındaki M.B., husumetli olduğu 38 yaşındaki İbrahim Tilki ile tartışmada av tüfeği ile vurarak öldürdü. M.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:14 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:14
        Husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü
        Kilis'in Musabeyli ilçesinde M.B. (30), husumetli olduğu İbrahim Tilki'yi (38) çıkan tartışmada av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        DHA'daki habere göre olay, sabah saatlerinde Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.B. ile İbrahim Tilki karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

        İbrahim Tilki, hayatını kaybetti.
        TARTIŞMA KANLI BİTTİ

        Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile M.B., yanındaki av tüfeği ile İbrahim Tilki'ye ateş açtı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İbrahim Tilki ambulansla Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Tilki, kurtarılamadı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        M.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
