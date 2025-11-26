Kilis'in Musabeyli ilçesinde M.B. (30), husumetli olduğu İbrahim Tilki'yi (38) çıkan tartışmada av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA'daki habere göre olay, sabah saatlerinde Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.B. ile İbrahim Tilki karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

İbrahim Tilki, hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile M.B., yanındaki av tüfeği ile İbrahim Tilki'ye ateş açtı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İbrahim Tilki ambulansla Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Tilki, kurtarılamadı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

M.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.