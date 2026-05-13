        Son dakika: KİMYASAL TEPKİME! Burdur'da KYK öğrenci yurdunda temizlik malzemelerin bulunduğu dolap devrildi!

        KİMYASAL TEPKİME! Burdur'da KYK öğrenci yurdunda temizlik malzemelerin bulunduğu dolap devrildi!

        Burdur'un Gölhisar ilçesindeki KYK Erkek Yurdu'nda temizlik dolabı devrildi. Dolapta bulunan temizlik malzemeleri kimyasal tepkimeye girdi. Bunun üzerine yurt boşaltıldı. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "olası bir güvenlik riskinin önüne geçmek amacıyla yurt geçici olarak tahliye edilmiş, öğrencilerimiz civar yurt ve tesislere yerleştirilmiştir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 12:45 Güncelleme:
        Yurtta kimyasal tepkime! Boşaltıldı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde KYK Erkek Öğrenci Yurdu, temizlik malzemelerinin bulunduğu dolabın devrilmesi sonucu tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yurttaki bina deposunda bulunan temizlik malzemelerinin muhafaza edildiği dolabın devrilmesi sonucu kimyasal tepkime meydana geldiği belirtilerek, olay sonrası binanın boşaltıldığı kaydedildi.

        AFAD ekiplerince bina ve çevresinde gerekli ölçümlerin yapıldığı, değerlerin normal standartlarda çıktığı ifade edildi.

        Açıklamada, "İlimiz Gölhisar ilçesinde KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda bina deposunda bulunan temizlik malzemelerinin muhafaza edildiği dolabın devrilmesi nedeniyle kimyasal tepkimeye girmesi sonucunda, bina boşaltılmıştır. Bina ve çevresi AFAD ekiplerimizce taranmış, gerekli ölçümler yapılmış ve ölçümler normal standartta çıkmıştır. Ancak yine de olası bir güvenlik riskinin önüne geçmek amacıyla yurt geçici olarak tahliye edilmiş, öğrencilerimiz civar yurt ve tesislere yerleştirilmiştir. Öğrencilerimizden ve çalışanlarımızdan etkilenen bulunmamaktadır. Gün içinde ekiplerimizce gerekli temizlik çalışması yapılması akabinde yurt kullanıma hazır hale getirilmiş olacaktır. Kamuoyunun dikkatine sunulur" denildi.

        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
