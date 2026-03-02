Canlı
        Kocaeli'deki pide kuyruğunda silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de pide kuyruğunda silahlı saldırı meydana geldi. Meydana gelen olayın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenilirken, yaralı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:26
        Pide kuyruğunda silahlı saldırı

        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iftar için fırının önünde pide kuyruğunda bekleyen İ.Y.’yi tabancayla vurarak yaralayan F.K., tutuklandı. F.K.’nin, İ.Y. ile alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

        PİDE KUYRUĞUNDA BEKLEYEN ADAMA ATEŞ AÇTI

        DHA'nın haberine göre olay, 27 Şubat’ta saat 19.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydan geldi. F.K., tabancayla, iftar için fırının önünde pide kuyruğunda bekleyen İ.Y.’ye ateş açtı.

        BİR KİŞİ YARALANDI, ZANLI KAÇTI

        Kurşunların isabet ettiği İ.Y. yaralanırken, F.K. ise kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Polisin çalışması sonucu yakalanan F.K., gözaltına alındı.

        TABURCU EDİLDİ

        Hastanedeki tedavisi tamamlanan İ.Y.'nin taburcu olduğu öğrenildi.

        ÇIKARILDIĞI MAHKMECE TUTUKLANDI

        İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        HUSUMETLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

        F.K.’nin daha önceden alacak meselesi nedeniyle İ.Y. ile husumetli olduğu öğrenildi.

