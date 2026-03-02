Kocaeli'deki pide kuyruğunda silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'de pide kuyruğunda silahlı saldırı meydana geldi. Meydana gelen olayın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenilirken, yaralı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iftar için fırının önünde pide kuyruğunda bekleyen İ.Y.’yi tabancayla vurarak yaralayan F.K., tutuklandı. F.K.’nin, İ.Y. ile alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.
PİDE KUYRUĞUNDA BEKLEYEN ADAMA ATEŞ AÇTI
DHA'nın haberine göre olay, 27 Şubat’ta saat 19.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydan geldi. F.K., tabancayla, iftar için fırının önünde pide kuyruğunda bekleyen İ.Y.’ye ateş açtı.
BİR KİŞİ YARALANDI, ZANLI KAÇTI
Kurşunların isabet ettiği İ.Y. yaralanırken, F.K. ise kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Polisin çalışması sonucu yakalanan F.K., gözaltına alındı.
TABURCU EDİLDİ
Hastanedeki tedavisi tamamlanan İ.Y.'nin taburcu olduğu öğrenildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKMECE TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
HUSUMETLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
F.K.’nin daha önceden alacak meselesi nedeniyle İ.Y. ile husumetli olduğu öğrenildi.