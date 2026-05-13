Konya’da 1 haftadır haber alınamayan adamın kanyonda cansız bedeni bulundu
Konya'da 6 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan Mehmet Ali Erkek'in otomobili, Akören ile Bozkır ilçeleri arasındaki Mavi Boğaz Kanyonu'nda köprü yakınında bulundu. Otomobilde montu, cüzdanı ve cep telefonuna rastlanmasının ardından bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarının 7'nci gününde Erkek'in cansız bedenine ulaşıldı
KÖPRÜ YAKININDA BULUNDU
DHA'daki habere göre; Konya’da 6 Mayıs’tan bu yana kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek’in otomobili, Akören ve Bozkır ilçeleri arasındaki Mavi Boğaz Kanyonu’nda, köprü yakınında bulundu.
EŞYALARINA RASTLANDI
Otomobilde Erkek’in montu, cüzdanı ve cep telefonuna rastlandı. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çarşamba Çayı boyunca uzanan 30 kilometrelik kanyonda arama çalışmalarını yürüten ekipler, çalışmaların 7’nci gününde Erkek’in cansız bedenine ulaştı.
Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Mehmet Ali Erkek’in cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Erkek’in ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.