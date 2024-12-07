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        Konyaspor - Antalyaspor: 1-1

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Onvo Antalyaspor arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:40
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Onvo Antalyaspor arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.

        Stat: Konya Büyükşehir

        Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 90 Melih Bostan), Aleksic (Dk. 90 Eren Kabak), Pedrinho (Dk. 81 Melih İbrahimoğlu), Yusuf Erdoğan (Dk. 72 Prip), Umut Nayir (Dk. 81 Kramer)

        Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Dk. 77 Mert Yılmaz), Soner Dikmen, Kaluzinski (Dk. 90+1 Milosevic), Petrusenko (Dk. 64 Townsend), Van de Streek (Dk. 46 Safuri), Larsson, Gaich (Dk. 90+1 Abdurrahim Dursun)

        Goller: Dk. 15 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90 Larsson (Penaltıdan) (Onvo Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 88 Bazoer, Dk. 89 Ndao, Dk. 90+6 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+6 Townsend (Onvo Antalyaspor)

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada Larsson'un ara pasına hareketlenen Gaich'in yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

        13. dakikada Larsson'un ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Slowik topa iki hamlede sahip oldu.

        15. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan içeriye ortasında, Adil Demirbağ ceza sahasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

        27. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında, ceza sahasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

        46. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında, ceza sahası için yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric topu güçlükle kornere çeldi.

        61. dakikada Yusuf Erdoğan başlayan yeşil-beyazlı takımın atağında Pedrinho'nun kaleyi sol çaprazdan gören noktadan şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

        63. dakikada Pedrinho'nun pasıyla sol kanattan hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın ortasında, Umut Nayir'in bekletmeden vuruşunda kaleci Kenan Piric topa sahip olarak gole izin vermedi.

        90. dakikada konuk ekip, skoru 1-1 yaptı. Veysel Sarı'nın ceza sahasında Ndao'unun müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti. Larsson, kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi.

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