Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir süre önce tam kamu kurum ve kuruluşlarından tasarrufları ve gelirleri artırıcı adımlar atmasını ve bu konuda önlemler alınmasını istedi. Başta yatırımcı olmak üzere tüm bakanlıklar bu konuda çalışma yapmaya başladı. Ulaştırma Bakanlığı’nda, bu kapsamda geçen hafta bir toplantı yapıldı. Toplantıya, bakanlığın ilgili ve ilişkili tüm birimleri katıldı. PTT, Karayolları, TCDD Taşımacılık üst yönetimi de toplantıda hazır bulundu.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre toplantıda, öncelikle tasarruf önlemleri konuşuldu. Uluslar arası kuruluşlara üyelikten, tercüme hizmetlerine, kurumların ve yöneticilerinin harcamalarına kadar uzanan birçok alanda yapılacak tasarrufa ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi.

GELİR ARTIRICI ADIMLAR

Toplantıda, gelir artırıcı adımlar da konuşuldu. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri, devletin işlettiği köprü ve otoyollara zam yapılmadığını, özel sektörün işlettiği köprü ve otoyollarla ile kamunun kontrolünde bulunan köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki makasın açıldığını söyledi.

Toplantıda, tren bileti ücretleri de konuşuldu. TCDD, tren biletlerinde de gelirleri artıracak biçimde bir miktar artışın yapılmasının mümkün olduğunu vurguladı. İlgili genel müdürler, “Karar, siyasi iradenin” dedi.

HAZİNE’YE İLETİLECEK

Ulaştırma Bakanlığı, tasarruf ve gelir artırıcı adımlara ilişkin çalışmasını Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletecek. Hazine, bu adımları değerlendirecek ve atılacak adımlar konusunda karar verecek.

Peki, Ulaştırma Bakanlığı koridorlarında zamla ilgili ne koşuluyor? İşte, yanıtı: “Ulaştırma Bakanlığı’nın bugünkü pozisyonu itibarıyla gerek köprü, gerekse de otoyollarda bir artış öngörülmüyor. Yıl sonuna kadar da böyle devam edilebilir.”

Özel sektörün işlettiği köprü ve otoyollarda zam söz konusu mu? Özellikle Avrasya başta olmak üzere bazı projelerde kısa süre sonra zam gündeme gelebilir.