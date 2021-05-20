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Menekşe Deresi'nde korkutan görüntü! Kırmızıya büründü

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nin kırmızıya bürünmesi çevrede korkuya neden oldu. Son günlerde Marmara'da sık sık görülen deniz salyasının ardından şimdi de dün akşam saatlerinde ortaya çıkan kırmızı akıntılı deredeki kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi

SON DAKİKA: Korkutan görüntü! Kırmızıya büründü - Haberler
Korkutan görüntü! Kırmızıya büründü
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İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Menekşe Deresi'nin rengi kırmızıya büründü. Çevrede kokuya neden olan dere drone ile havadan görüntülendi.

Menekşe Deresi'nde deniz salyası vakasından sonra şimdi de kırmızıya büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi.

'YUKARIDAN GELEN PİS SU MUDUR BİLEMİYORUZ'

Kırmızı su akıntısının dün akşam saatlerinde ortaya çıktığını belirten Balıkçı Ömer Levent Akkor, "Son zamanlarda bu su kirliliği böyle devamlı oluyor. Neden kırmızı olduğunu büyüklere de soruyoruz, son 5-6 senedir böyle. Bu zamanlarda muhakkak böyle. Yukarılardan gelen bir pis su mudur bilemiyoruz. Nedir? Onu da anlamıyoruz. 20 gün böyle. Ağ atamıyoruz. Ekmek parası kazanamaz hale geldi balıkçılar. Dün akşamüzeri başladı yağmurdan sonra. Yağmur yağınca içerinin suyu biraz daha fazlalaştı. Fazlalaşınca suyla beraber akıntı dışarı döndü. Dışarı dönünce, bu hâl alıyor. Bu mevsimde böyle oluyor maalesef" diye konuştu.

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