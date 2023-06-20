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Kripto para operasyonunda bazı fenomenler de gözaltında!

İçişleri Bakanlığı, kripto para operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya da yaptığı açıklamanın ardından operasyonda önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen bazı sosyal medya fenomenlerinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan soruşturma kapmasında 42 sosyal medya fenomene ait bin 700 banka hesabı, tüm sanal varlıklarına ve birçok daireye de el konuldu

Son dakika: Kripto para operasyonunda bazı fenomenler de gözaltında!
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul merkezli 37 ilde düzenlenen eş zamanlı kripto para operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Kripto para dolandırıcılığı operasyonunda yeni gelişmeler de yaşandı.

ÇALIŞMA SİSTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Düzenlenen operasyonla ilgili polisin yaptığı tespite göre, suç şebekesi bazı TikTok fenomenleriyle anlaşma yaptı. Komisyon karşılığı yapılan anlaşmaya göre; şebeke yöneticileri TikTok üzerinde para yerine geçen jetonlar satın aldı. Sanal para gibi kullanılan bu jetonlar (Aslan, Kalp, Gözlük, Spor Araba vs.) fenomenlere gönderildi. Bu yöntemle fenomenlere yüklü miktarda para gönderildi. Daha sonra ise çete üyeleri bu paraların büyük kısmını fenomenlerden geri alarak küçük bir komisyon ödedi.

1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA AKTARILDI

Polisin yaptığı çalışmaların yanında MASAK tarafından da araştırma yapıldı. Çalışmalarda şebekenin 4 binden fazla banka hareketi ile sosyal medya fenomenlerine 1 milyar 200 milyon lira aktardığı belirlendi.

215 ŞÜPHELİ VAR

Siber polisin yaptığı çalışmada, 215 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyon düzenlendi. Baskında, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 120 şüpheli yakalandı.

42 FENOMENİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK ve polisin çalışmalarında belirlenen 42 fenomene ait bin 700 banka hesabına, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, 1 villa, 9 arsa, 6 iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu. Aramalarda ayrıca 82 bin TL, 17 bin 300 dolar, 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek bulundu.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE AKTARILAN PARALAR TESPİT EDİLDİ

Polisin çalışmasında, şebekenin bazı sosyal medya fenomenlerine aktardığı paralarla ilgili de detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, çete üyeleri 1.5 milyon takipçisi olan Onur Sermik'e 9 milyon 397 bin lira, 9.5 milyon takipçisi olan Murat Noyan'a 1 milyon 200 bin lira, 2 milyon 700 bin takipçisi olan Fatma Nur Karpuz'a 1 milyon 100 bin lira, 1 milyon 700 bin takipçisi olan Tülay Bülbül'e 550 bin lira, 107 bin takipçisi olan Kerem Kerim Kekeç'e ise 7 milyon 690 bin lira para aktardı. Fenomenler, Sermik, Noyan, Bülbül ve Kekeç'in gözaltına aldığı belirtilirken Fatma Nur Karpuz'un adresinde bulunamadığı belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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